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Сауна в облаках или атипичные скандинавы В это сложно поверить, но этой зимой в Илласе (Скандинавия) будет запущен первый подъемник-сауна.

Сауна в облаках или атипичные скандинавы
В это сложно поверить, но этой зимой в Илласе (Скандинавия) будет запущен первый подъемник-сауна.