Прокуратура требует возбудить дело из-за невыплаты зарплат в «Сбарро»
Задолженность перед 52 сотрудниками составляет 1,3 миллиона рублей
Владелец «Сбарро» и «Ёлки-палки» опроверг увольнение 3 тысяч сотрудников
В компании также сообщили, что планируют открыть 25 новых ресторанов в 2016 году
Из «Сбарро» и «Ёлки-палки» уволили три тысячи сотрудников (обновлено)
Ещё 700 человек прекратили работать из-за невыплаченной зарплаты
Сотрудники «Сбарро» снова бастуют из-за задержки зарплат (обновлено)
Некоторым работникам ресторана должны по 200 тысяч рублей
На вокзалах появятся фуд-корты с KFC, «Сбарро» и «Ёлки-палки»
РЖД выбрали арендаторов вокзальных фуд-кортов. На вокзалах всей страны появятся пиццерии «IL Патио» и «Сбарро», фастфуды KFC и Subway, рестораны «Ёлки-палки» и «Планета cуши».
«Сбарро» открывает киоски с пиццей
Сеть пиццерий «Сбарро» решила открыть киоски, павильоны и передвижные кафе.