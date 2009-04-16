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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Прокуратура требует возбудить дело из-за невыплаты зарплат в «Сбарро»

Задолженность перед 52 сотрудниками составляет 1,3 миллиона рублей

Прокуратура требует возбудить дело из-за невыплаты зарплат в «Сбарро»

Владелец «Сбарро» и «Ёлки-палки» опроверг увольнение 3 тысяч сотрудников

В компании также сообщили, что планируют открыть 25 новых ресторанов в 2016 году

Владелец «Сбарро» и «Ёлки-палки» опроверг увольнение 3 тысяч сотрудников

Из «Сбарро» и «Ёлки-палки» уволили три тысячи сотрудников (обновлено)

Ещё 700 человек прекратили работать из-за невыплаченной зарплаты

Из «Сбарро» и «Ёлки-палки» уволили три тысячи сотрудников (обновлено)

Сотрудники «Сбарро» снова бастуют из-за задержки зарплат (обновлено)

Некоторым работникам ресторана должны по 200 тысяч рублей

Сотрудники «Сбарро» снова бастуют из-за задержки зарплат (обновлено)

На вокзалах появятся фуд-корты с KFC, «Сбарро» и «Ёлки-палки»

РЖД выбрали арендаторов вокзальных фуд-кортов. На вокзалах всей страны появятся пиццерии «IL Патио» и «Сбарро», фастфуды KFC и Subway, рестораны «Ёлки-палки» и «Планета cуши».

На вокзалах появятся фуд-корты с KFC, «Сбарро» и «Ёлки-палки»

«Сбарро» открывает киоски с пиццей

Сеть пиццерий «Сбарро» решила открыть киоски, павильоны и передвижные кафе.

«Сбарро» открывает киоски с пиццей

На московских вокзалах появятся фуд-корты На вокзалах Москвы появятся точки с фастфудом

На московских вокзалах появятся фуд-корты

Арбат vs. Readymade В 1917 году Марсель Дюшан был готов сотворить самый значимый шедевр искусств двадцатого века. Для этого он отправился на свалку и нашел там никому ненужный старый писсуар. Замечательная штуковина, подумал мэтр. Вскоре в Нью-Йорке состоялась выставка, на которой Дюшан выступил с экспонатом, названным "Фонтан". Это был тот самый писсуар, на котором теперь красовался его автограф. На...

Арбат vs. Readymade