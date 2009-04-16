Арбат vs. Readymade В 1917 году Марсель Дюшан был готов сотворить самый значимый шедевр искусств двадцатого века. Для этого он отправился на свалку и нашел там никому ненужный старый писсуар. Замечательная штуковина, подумал мэтр. Вскоре в Нью-Йорке состоялась выставка, на которой Дюшан выступил с экспонатом, названным "Фонтан". Это был тот самый писсуар, на котором теперь красовался его автограф. На...