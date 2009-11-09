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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Кина не будет»: Как рождаются и умирают независимые культурные пространства в России
«Кина не будет»: Как рождаются и умирают независимые культурные пространства в России Рассказывают создатели «Тайги», «Дома грузчика» и «Арт-ворот»
«Кина не будет»: Как рождаются и умирают независимые культурные пространства в России

«Кина не будет»: Как рождаются и умирают независимые культурные пространства в России
Рассказывают создатели «Тайги», «Дома грузчика» и «Арт-ворот»

«Делай сам/а»: Как провести кинофестиваль, конференцию и марафон городских действий
«Делай сам/а»: Как провести кинофестиваль, конференцию и марафон городских действий Исследование о том, как на постсоветском пространстве работают низовые инициативы
«Делай сам/а»: Как провести кинофестиваль, конференцию и марафон городских действий

«Делай сам/а»: Как провести кинофестиваль, конференцию и марафон городских действий
Исследование о том, как на постсоветском пространстве работают низовые инициативы

Где покупать ткани и фурнитуру в Москве
Где покупать ткани и фурнитуру в Москве Профессионалы рассказывают, куда отправиться за кружевом, натуральной кожей, фурнитурой и хлопком по доллару за метр
Где покупать ткани и фурнитуру в Москве

Где покупать ткани и фурнитуру в Москве
Профессионалы рассказывают, куда отправиться за кружевом, натуральной кожей, фурнитурой и хлопком по доллару за метр

5 блогов, которые учат делать мебель и декор
5 блогов, которые учат делать мебель и декор Доступность масс-маркета обрекла нас на то, что и дома, и в гостях мы сидим на одних и тех же диванах. Выход — делать вещи самостоятельно или кастомизировать купленные
5 блогов, которые учат делать мебель и декор

5 блогов, которые учат делать мебель и декор
Доступность масс-маркета обрекла нас на то, что и дома, и в гостях мы сидим на одних и тех же диванах. Выход — делать вещи самостоятельно или кастомизировать купленные

На выходных в Москве пройдет фестиваль «Делай сам» В рамках фестиваля в Москве будут собирать макулатуру, устроят велопарад, несколько ярмарок, конференцию с европейскими экспертами, арт-акции и посадят деревья

На выходных в Москве пройдет фестиваль «Делай сам»

Размножение делением: 5 недель моды
Размножение делением: 5 недель моды Как насчитали в околомодных кругах, совсем скоро Недель Моды будет не две, а целых пять:
Размножение делением: 5 недель моды

Размножение делением: 5 недель моды
Как насчитали в околомодных кругах, совсем скоро Недель Моды будет не две, а целых пять: