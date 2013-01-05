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Менеджмент
10 цитат о почтовом бизнесе из мультфильма «Секретная служба Санты»
Фильм о трёх поколениях менеджеров и работе с клиентами.
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Менеджмент
10 цитат о почтовом бизнесе из мультфильма «Секретная служба Санты»
Фильм о трёх поколениях менеджеров и работе с клиентами.
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