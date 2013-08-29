Фильмы недели: «Интимные места», «Сэлинджер», «Риддик» Много русских голых тел в поисках удовлетворения, жизнеописание Сэлинджера и матч «Вин Дизель против монстров» — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели: «Интимные места», «Сэлинджер», «Риддик» Много русских голых тел в поисках удовлетворения, жизнеописание Сэлинджера и матч «Вин Дизель против монстров» — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.