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Будущее
Семейный врач
H&F продолжает рассказывать о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — семейный доктор, врач общей практики, способный вести пациентов от рождения до старости.
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Будущее
Семейный врач
H&F продолжает рассказывать о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — семейный доктор, врач общей практики, способный вести пациентов от рождения до старости.
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