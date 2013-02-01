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Семейный врач
Будущее
Семейный врачH&F продолжает рассказывать о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — семейный доктор, врач общей практики, способный вести пациентов от рождения до старости.
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Семейный врач
Будущее

Семейный врач H&F продолжает рассказывать о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — семейный доктор, врач общей практики, способный вести пациентов от рождения до старости.