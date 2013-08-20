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Кейсы
Патрик Ленсиони «Сердце компании»
H&F прочитал книгу Патрика Ленсиони «Сердце компании» и узнал, почему конфликты важны для формирования здоровых отношений внутри компании.
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Кейсы
Патрик Ленсиони «Сердце компании»
H&F прочитал книгу Патрика Ленсиони «Сердце компании» и узнал, почему конфликты важны для формирования здоровых отношений внутри компании.
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