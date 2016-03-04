Бизнесмена оштрафовали на 36,4 миллиона рублей за подкуп начальника Казанского вокзала
Ведется расследование дела в отношении начальника вокзала
На начальника Казанского вокзала завели новое уголовное дело
Ему инкриминируют коммерческий подкуп
Начальнику Казанского вокзала предъявлено обвинение в получении взятки
По данным следствия, Сергей Донецкий получил несколько десятков тысяч рублей в виде взятки
Начальника Казанского вокзала задержали за взятку
Его подозревают в получении взятки в 35 тысяч рублей