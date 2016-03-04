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Бизнесмена оштрафовали на 36,4 миллиона рублей за подкуп начальника Казанского вокзала

Ведется расследование дела в отношении начальника вокзала

Бизнесмена оштрафовали на 36,4 миллиона рублей за подкуп начальника Казанского вокзала

На начальника Казанского вокзала завели новое уголовное дело

Ему инкриминируют коммерческий подкуп

На начальника Казанского вокзала завели новое уголовное дело

Начальнику Казанского вокзала предъявлено обвинение в получении взятки

По данным следствия, Сергей Донецкий получил несколько десятков тысяч рублей в виде взятки

Начальнику Казанского вокзала предъявлено обвинение в получении взятки

Начальника Казанского вокзала задержали за взятку

Его подозревают в получении взятки в 35 тысяч рублей

Начальника Казанского вокзала задержали за взятку