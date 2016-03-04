Ситуация
Бизнесмена оштрафовали на 36,4 миллиона рублей за подкуп начальника Казанского вокзала
Ведется расследование дела в отношении начальника вокзала
Ситуация
Бизнесмена оштрафовали на 36,4 миллиона рублей за подкуп начальника Казанского вокзала Ведется расследование дела в отношении начальника вокзала
Ситуация
На начальника Казанского вокзала завели новое уголовное дело
Ему инкриминируют коммерческий подкуп
Ситуация
На начальника Казанского вокзала завели новое уголовное дело Ему инкриминируют коммерческий подкуп
Ситуация
Начальнику Казанского вокзала предъявлено обвинение в получении взятки
По данным следствия, Сергей Донецкий получил несколько десятков тысяч рублей в виде взятки
Ситуация
Начальнику Казанского вокзала предъявлено обвинение в получении взятки По данным следствия, Сергей Донецкий получил несколько десятков тысяч рублей в виде взятки
Ситуация
Начальника Казанского вокзала задержали за взятку
Его подозревают в получении взятки в 35 тысяч рублей
Ситуация