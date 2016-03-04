вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Ситуация

Бизнесмена оштрафовали на 36,4 миллиона рублей за подкуп начальника Казанского вокзала

Ведется расследование дела в отношении начальника вокзала

0
Ситуация

Бизнесмена оштрафовали на 36,4 миллиона рублей за подкуп начальника Казанского вокзала Ведется расследование дела в отношении начальника вокзала

Ситуация

На начальника Казанского вокзала завели новое уголовное дело

Ему инкриминируют коммерческий подкуп

0
Ситуация

На начальника Казанского вокзала завели новое уголовное дело Ему инкриминируют коммерческий подкуп

Ситуация

Начальнику Казанского вокзала предъявлено обвинение в получении взятки

По данным следствия, Сергей Донецкий получил несколько десятков тысяч рублей в виде взятки

0
Ситуация

Начальнику Казанского вокзала предъявлено обвинение в получении взятки По данным следствия, Сергей Донецкий получил несколько десятков тысяч рублей в виде взятки

Ситуация

Начальника Казанского вокзала задержали за взятку

Его подозревают в получении взятки в 35 тысяч рублей

0
Ситуация

Начальника Казанского вокзала задержали за взятку Его подозревают в получении взятки в 35 тысяч рублей