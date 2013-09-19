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В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев

Сенаторы отклонили законопроект о запрете контактной притравки на охоте

В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев
Сенаторы отклонили законопроект о запрете контактной притравки на охоте

В России хотят создать специальные клубы для курильщиков

Согласно готовящимся поправкам, кафе и рестораны смогут официально объявить себя клубами для курильщиков

В России хотят создать специальные клубы для курильщиков
Согласно готовящимся поправкам, кафе и рестораны смогут официально объявить себя клубами для курильщиков

Госдума собирается вернуть переход на зимнее время

Госдума осенью рассмотрит законопроект о возвращении перехода на зимнее время. Документ уже готов, а депутаты настроены «очень решительно».

Госдума собирается вернуть переход на зимнее время
Госдума осенью рассмотрит законопроект о возвращении перехода на зимнее время. Документ уже готов, а депутаты настроены «очень решительно».