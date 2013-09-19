В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев
Сенаторы отклонили законопроект о запрете контактной притравки на охоте
В Совете Федерации защиту животных сравнили с поддержкой прав геев Сенаторы отклонили законопроект о запрете контактной притравки на охоте
В России хотят создать специальные клубы для курильщиков
Согласно готовящимся поправкам, кафе и рестораны смогут официально объявить себя клубами для курильщиков
В России хотят создать специальные клубы для курильщиков Согласно готовящимся поправкам, кафе и рестораны смогут официально объявить себя клубами для курильщиков
Госдума собирается вернуть переход на зимнее время
Госдума осенью рассмотрит законопроект о возвращении перехода на зимнее время. Документ уже готов, а депутаты настроены «очень решительно».