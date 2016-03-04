Рецепты шефов
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраковThe Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа
Рецепты шефов
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа
Открытия недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траковThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новости ресторанов
Рестораны Local и Studio начали делать торты на заказ
Изготовлением тортов занимается шеф-кондитер заведений
Новости ресторанов
Рестораны Local и Studio начали делать торты на заказ Изготовлением тортов занимается шеф-кондитер заведений
Рецепты шефов
7 рецептов блиновThe Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
Рецепты шефов