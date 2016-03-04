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Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
Рецепты шефов
Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраковThe Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа
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Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков
Рецепты шефов

Успеть за 15 минут: 7 рецептов быстрых завтраков The Village узнал, как приготовить сытные и полезные утренние блюда меньше чем за четверть часа

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
Открытия недели
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траковThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков
Открытия недели

Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Новости ресторанов

Рестораны Local и Studio начали делать торты на заказ

Изготовлением тортов занимается шеф-кондитер заведений

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Новости ресторанов

Рестораны Local и Studio начали делать торты на заказ Изготовлением тортов занимается шеф-кондитер заведений

7 рецептов блинов
Рецепты шефов
7 рецептов блиновThe Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов
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7 рецептов блинов
Рецепты шефов

7 рецептов блинов The Village попросил шеф-поваров поделиться интересными рецептами блинов