Менеджмент
Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузамиСтуденты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.
Менеджмент
Студенческое братство: Как предприниматели налаживают отношения с вузами Студенты часто создают бизнес-проекты, в реализации которых могли бы помочь учебные заведения, но громоздкие структуры редко идут навстречу юным предпринимателям.
Сделал сам
Как поживаете: Три героя H&F о развитии своего бизнесаМы следим за успехами и неудачами наших героев. На этой неделе три предпринимателя, о которых мы писали летом 2012 года, рассказали о том, как идут дела.
Сделал сам