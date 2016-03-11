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Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
Открытия недели
Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец»
Открытия недели

Ярмарка итальянских продуктов, рыбный ресторан Раппопорта и кафе «Никола-Ленивец» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели