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Новое место
На месте Red Espresso Bar открылось кафе Red Café
Интерьер Red Café выполнен в индустриальном стиле
2
Новое место
На месте Red Espresso Bar открылось кафе Red Café
Интерьер Red Café выполнен в индустриальном стиле
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