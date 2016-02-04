Город
Проверить расходы мэрии на плитку и бордюры
Депутаты Госдумы посчитали расходы нецелесообразными
Город
Проверить расходы мэрии на плитку и бордюры Депутаты Госдумы посчитали расходы нецелесообразными
Реакция
Проверить КПРФ на экстремизм из-за картинки с женщиной с головой в руке
Таким изображением на сайте партии проиллюстрировали статью с призывом остановить нелегальную миграцию
Реакция
Проверить КПРФ на экстремизм из-за картинки с женщиной с головой в руке Таким изображением на сайте партии проиллюстрировали статью с призывом остановить нелегальную миграцию
Ситуация
Проверить фильм «8 лучших свиданий»
По мнению депутата от КПРФ, на гонорар актёр Владимир Зеленский может спонсировать украинских силовиков
Ситуация