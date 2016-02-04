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Город

Проверить расходы мэрии на плитку и бордюры

Депутаты Госдумы посчитали расходы нецелесообразными

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Город

Проверить расходы мэрии на плитку и бордюры Депутаты Госдумы посчитали расходы нецелесообразными

Реакция

Проверить КПРФ на экстремизм из-за картинки с женщиной с головой в руке

Таким изображением на сайте партии проиллюстрировали статью с призывом остановить нелегальную миграцию

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Реакция

Проверить КПРФ на экстремизм из-за картинки с женщиной с головой в руке Таким изображением на сайте партии проиллюстрировали статью с призывом остановить нелегальную миграцию

Ситуация

Проверить фильм «8 лучших свиданий»

По мнению депутата от КПРФ, на гонорар актёр Владимир Зеленский может спонсировать украинских силовиков

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Ситуация

Проверить фильм «8 лучших свиданий» По мнению депутата от КПРФ, на гонорар актёр Владимир Зеленский может спонсировать украинских силовиков

Город

Отменить срок давности за госизмену и шпионаж

Законопроект внесли депутаты от КПРФ

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Город

Отменить срок давности за госизмену и шпионаж Законопроект внесли депутаты от КПРФ