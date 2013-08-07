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Новая география
Как открыть итальянскую сыроварню в Иркутске
Сергей Перевозников открыл в Иркутске первую сыроварню и теперь варит итальянские рикотту и страккино, делает йогурт, сметану и творог. The Village узнал, как ему это удалось.
Новая география
Как открыть итальянскую сыроварню в Иркутске
Сергей Перевозников открыл в Иркутске первую сыроварню и теперь варит итальянские рикотту и страккино, делает йогурт, сметану и творог. The Village узнал, как ему это удалось.
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