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Как открыть итальянскую сыроварню в Иркутске
Как открыть итальянскую сыроварню в Иркутске Сергей Перевозников открыл в Иркутске первую сыроварню и теперь варит итальянские рикотту и страккино, делает йогурт, сметану и творог. The Village узнал, как ему это удалось.
Как открыть итальянскую сыроварню в Иркутске

Как открыть итальянскую сыроварню в Иркутске
Сергей Перевозников открыл в Иркутске первую сыроварню и теперь варит итальянские рикотту и страккино, делает йогурт, сметану и творог. The Village узнал, как ему это удалось.