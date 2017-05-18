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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Чужой: Завет», «Голос из камня», «Танцовщик»
«Чужой: Завет», «Голос из камня», «Танцовщик» Кровавый слэшер в космическом корабле, фильм о самородке из Херсона и драма с участием звезды «Игры престолов»: Алиса Таёжная разбирает новинки кинопроката
«Чужой: Завет», «Голос из камня», «Танцовщик»

«Чужой: Завет», «Голос из камня», «Танцовщик»
Кровавый слэшер в космическом корабле, фильм о самородке из Херсона и драма с участием звезды «Игры престолов»: Алиса Таёжная разбирает новинки кинопроката