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Фильмы недели
«Чужой: Завет», «Голос из камня», «Танцовщик»
Кровавый слэшер в космическом корабле, фильм о самородке из Херсона и драма с участием звезды «Игры престолов»: Алиса Таёжная разбирает новинки кинопроката
Фильмы недели
«Чужой: Завет», «Голос из камня», «Танцовщик»
Кровавый слэшер в космическом корабле, фильм о самородке из Херсона и драма с участием звезды «Игры престолов»: Алиса Таёжная разбирает новинки кинопроката