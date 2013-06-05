Личный опыт
Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек Особенности самоизоляции в хостеле на 100 мест
Личный опыт
Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек Особенности самоизоляции в хостеле на 100 мест
Истории
Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-ПетербургаЗа последние годы в Санкт-Петербурге появилось больше сотни хостелов — теперь владельцы самых известных и модных сетей собираются открывать мини-отели и выходить на европейский рынок.
Истории