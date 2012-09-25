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Новости

Из Петербурга в Сертолово могут запустить рельсовые автобусы

Это электрички, которые могут работать на дизельном топливе

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Новости

Из Петербурга в Сертолово могут запустить рельсовые автобусы Это электрички, которые могут работать на дизельном топливе

Новости

«Ласточки» в Сертолово запустят до конца 2020 года

Время в пути от Финляндского вокзала составит 38 минут

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Новости

«Ласточки» в Сертолово запустят до конца 2020 года Время в пути от Финляндского вокзала составит 38 минут

Новости

Власти Петербурга и Ленобласти договорились о совместном развитии регионов

К 2030 году численность населения агломерации вырастет до 7,25 миллиона человек

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Новости

Власти Петербурга и Ленобласти договорились о совместном развитии регионов К 2030 году численность населения агломерации вырастет до 7,25 миллиона человек

Новости

Медведев поддержал проект скоростного поезда из Петербурга в Сертолово

Стоимость запуска электрички оценивается в 4,5 миллиарда рублей

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Новости

Медведев поддержал проект скоростного поезда из Петербурга в Сертолово Стоимость запуска электрички оценивается в 4,5 миллиарда рублей

Новости

Линию ЛРТ в Сертолово заменят скоростными электричками

Главы Петербурга и Ленобласти попросили поддержать проект средствами из федерального бюджета

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Новости

Линию ЛРТ в Сертолово заменят скоростными электричками Главы Петербурга и Ленобласти попросили поддержать проект средствами из федерального бюджета

Новости

«Ласточки» из Петербурга в Сертолово планируют запустить в 2021 году

Ориентировочная стоимость проекта составляет 4,5 миллиарда рублей

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Новости

«Ласточки» из Петербурга в Сертолово планируют запустить в 2021 году Ориентировочная стоимость проекта составляет 4,5 миллиарда рублей

Новости

Новые железнодорожные линии, велодорожки на Петроградской стороне и лицензия ЕУСПб

The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

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Новости

Новые железнодорожные линии, велодорожки на Петроградской стороне и лицензия ЕУСПб The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

Новости

Из Петербурга в Сертолово хотят запустить поезда «Ласточка»

Стоимость реализации проекта оценивается в 4,5 миллиарда рублей

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Новости

Из Петербурга в Сертолово хотят запустить поезда «Ласточка» Стоимость реализации проекта оценивается в 4,5 миллиарда рублей

Транспорт

Из Петербурга в Сертолово могут запустить «Ласточки»

Об этом рассказал зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин

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Транспорт

Из Петербурга в Сертолово могут запустить «Ласточки» Об этом рассказал зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин

Транспорт

Линию легкорельса Петербург — Сертолово проложат от «Парнаса» или «Озерков»

Трасса легкорельсового трамвая из Петербурга до Сертолово будет проложена от станции метро «Парнас» или «Озерки»

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Транспорт

Линию легкорельса Петербург — Сертолово проложат от «Парнаса» или «Озерков» Трасса легкорельсового трамвая из Петербурга до Сертолово будет проложена от станции метро «Парнас» или «Озерки»

Транспорт

Город закупил первые легкорельсовые трамваи

В город до конца года привезут 9 легкорельсовых трамваев. Но маршруты для них начнут разрабатывать только в 2013-м.

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Транспорт

Город закупил первые легкорельсовые трамваи В город до конца года привезут 9 легкорельсовых трамваев. Но маршруты для них начнут разрабатывать только в 2013-м.