Из Петербурга в Сертолово могут запустить рельсовые автобусы
Это электрички, которые могут работать на дизельном топливе
Из Петербурга в Сертолово могут запустить рельсовые автобусы Это электрички, которые могут работать на дизельном топливе
«Ласточки» в Сертолово запустят до конца 2020 года
Время в пути от Финляндского вокзала составит 38 минут
«Ласточки» в Сертолово запустят до конца 2020 года Время в пути от Финляндского вокзала составит 38 минут
Власти Петербурга и Ленобласти договорились о совместном развитии регионов
К 2030 году численность населения агломерации вырастет до 7,25 миллиона человек
Власти Петербурга и Ленобласти договорились о совместном развитии регионов К 2030 году численность населения агломерации вырастет до 7,25 миллиона человек
Медведев поддержал проект скоростного поезда из Петербурга в Сертолово
Стоимость запуска электрички оценивается в 4,5 миллиарда рублей
Медведев поддержал проект скоростного поезда из Петербурга в Сертолово Стоимость запуска электрички оценивается в 4,5 миллиарда рублей
Линию ЛРТ в Сертолово заменят скоростными электричками
Главы Петербурга и Ленобласти попросили поддержать проект средствами из федерального бюджета
Линию ЛРТ в Сертолово заменят скоростными электричками Главы Петербурга и Ленобласти попросили поддержать проект средствами из федерального бюджета
«Ласточки» из Петербурга в Сертолово планируют запустить в 2021 году
Ориентировочная стоимость проекта составляет 4,5 миллиарда рублей
«Ласточки» из Петербурга в Сертолово планируют запустить в 2021 году Ориентировочная стоимость проекта составляет 4,5 миллиарда рублей
Новые железнодорожные линии, велодорожки на Петроградской стороне и лицензия ЕУСПб
The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
Новые железнодорожные линии, велодорожки на Петроградской стороне и лицензия ЕУСПб The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
Из Петербурга в Сертолово хотят запустить поезда «Ласточка»
Стоимость реализации проекта оценивается в 4,5 миллиарда рублей
Из Петербурга в Сертолово хотят запустить поезда «Ласточка» Стоимость реализации проекта оценивается в 4,5 миллиарда рублей
Из Петербурга в Сертолово могут запустить «Ласточки»
Об этом рассказал зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин
Из Петербурга в Сертолово могут запустить «Ласточки» Об этом рассказал зампред правительства Ленобласти Михаил Москвин
Линию легкорельса Петербург — Сертолово проложат от «Парнаса» или «Озерков»
Трасса легкорельсового трамвая из Петербурга до Сертолово будет проложена от станции метро «Парнас» или «Озерки»
Линию легкорельса Петербург — Сертолово проложат от «Парнаса» или «Озерков» Трасса легкорельсового трамвая из Петербурга до Сертолово будет проложена от станции метро «Парнас» или «Озерки»
Город закупил первые легкорельсовые трамваи
В город до конца года привезут 9 легкорельсовых трамваев. Но маршруты для них начнут разрабатывать только в 2013-м.