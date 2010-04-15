Планы на весну: 11 новых кафе, ресторанов и баров Небольшое кафе «The Сэндвич», загадочный проект WT4., кафе и бар George Best, московский «22.13» и сеть кофеен Lavazza Espression — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой весной.
Планы на весну: 11 новых кафе, ресторанов и баров Небольшое кафе «The Сэндвич», загадочный проект WT4., кафе и бар George Best, московский «22.13» и сеть кофеен Lavazza Espression — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой весной.
Рецепты шефов: Запечённый с травами карп с соусом из оливок и томатов Шеф-повар ресторана «Сёстры Гримм» Александр Толстиков рассказывает, как приготовить запечённого с травами карпа с соусом из оливок и томатов.
Рецепты шефов: Запечённый с травами карп с соусом из оливок и томатов Шеф-повар ресторана «Сёстры Гримм» Александр Толстиков рассказывает, как приготовить запечённого с травами карпа с соусом из оливок и томатов.
Время есть: Кулинарные мастер–классы, часть 1 The Village начинает серию материалов о кулинарных мастер-классах в Москве. На первом гастрономическом уроке, где побывал корреспондент издания, мужчины готовили стейки
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