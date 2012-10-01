Weekend
На «Красном октябре» пройдёт музыкальный фестиваль Nordic Meta Fest
На фестиваль приедут поп-фолк-, инди-фолк-, дрим-поп- и трип-хоп-группы из скандинавских стран
Weekend
На «Красном октябре» пройдёт музыкальный фестиваль Nordic Meta Fest На фестиваль приедут поп-фолк-, инди-фолк-, дрим-поп- и трип-хоп-группы из скандинавских стран
Дизайн от природы
Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентовСамые интересные мировые проекты в области экодизайна и биомимикрии.
Дизайн от природы
Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов Самые интересные мировые проекты в области экодизайна и биомимикрии.
Дизайн от природы
Дизайн от природы: Городской симбиоз и биосветДатская экосистема из предприятий и жилых районов, лампы-светлячки и «природные» принципы точной навигации.
Дизайн от природы