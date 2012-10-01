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Weekend

На «Красном октябре» пройдёт музыкальный фестиваль Nordic Meta Fest

На фестиваль приедут поп-фолк-, инди-фолк-, дрим-поп- и трип-хоп-группы из скандинавских стран

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Weekend

На «Красном октябре» пройдёт музыкальный фестиваль Nordic Meta Fest На фестиваль приедут поп-фолк-, инди-фолк-, дрим-поп- и трип-хоп-группы из скандинавских стран

Дизайн от природы
Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентовСамые интересные мировые проекты в области экодизайна и биомимикрии.
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Дизайн от природы

Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов Самые интересные мировые проекты в области экодизайна и биомимикрии.

Дизайн от природы
Дизайн от природы: Городской симбиоз и биосветДатская экосистема из предприятий и жилых районов, лампы-светлячки и «природные» принципы точной навигации.
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Дизайн от природы

Дизайн от природы: Городской симбиоз и биосвет Датская экосистема из предприятий и жилых районов, лампы-светлячки и «природные» принципы точной навигации.