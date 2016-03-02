Люди в городе
«Бондарчук прославил мой дом»: Чертановцы — о своем районе в фильме «Притяжение»Жители района размышляют, почему в новом фильме Бондарчука НЛО прилетел в Северное Чертаново
Люди в городе
«Бондарчук прославил мой дом»: Чертановцы — о своем районе в фильме «Притяжение» Жители района размышляют, почему в новом фильме Бондарчука НЛО прилетел в Северное Чертаново
Где ты живёшь
Я живу в Северном ЧертановеЖители экспериментального микрорайона — о советском модернизме и голых пенсионерах в Битцевском лесопарке
Где ты живёшь
Я живу в Северном Чертанове Жители экспериментального микрорайона — о советском модернизме и голых пенсионерах в Битцевском лесопарке
Люди в городе
«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядкуThe Village познакомился с четырьмя консьержами, работающими в разных районах Москвы
Люди в городе