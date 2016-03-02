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«Бондарчук прославил мой дом»: Чертановцы — о своем районе в фильме «Притяжение»
Люди в городе
«Бондарчук прославил мой дом»: Чертановцы — о своем районе в фильме «Притяжение»Жители района размышляют, почему в новом фильме Бондарчука НЛО прилетел в Северное Чертаново
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«Бондарчук прославил мой дом»: Чертановцы — о своем районе в фильме «Притяжение»
Люди в городе

«Бондарчук прославил мой дом»: Чертановцы — о своем районе в фильме «Притяжение» Жители района размышляют, почему в новом фильме Бондарчука НЛО прилетел в Северное Чертаново

Я живу в Северном Чертанове
Где ты живёшь

Я живу в Северном ЧертановеЖители экспериментального микрорайона — о советском модернизме и голых пенсионерах в Битцевском лесопарке

Где ты живёшь

Я живу в Северном Чертанове Жители экспериментального микрорайона — о советском модернизме и голых пенсионерах в Битцевском лесопарке

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку
Люди в городе

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядкуThe Village познакомился с четырьмя консьержами, работающими в разных районах Москвы

Люди в городе

«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку The Village познакомился с четырьмя консьержами, работающими в разных районах Москвы