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Ситуация

ЛГБТ-фонд «Сфера» признали иностранным агентом

Он стал 121-й организацией в соответствующем списке

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Ситуация

ЛГБТ-фонд «Сфера» признали иностранным агентом Он стал 121-й организацией в соответствующем списке