Кокосово-шоколадные шарики Думаю, вы все не раз пробовали такую славную сладость как кокосовые шарики, например в Индии, на Холмах или тематических маркетах. Я много задумывалась о том, что мне, как большому любителю шоколада, очень не хватает его вкуса и запаха. И вот однажды мне и мужчине досталось грамм 200 кокосовой стружки, мы купили сгущенки и отредактировали классический рецепт с учетом своих желаний.