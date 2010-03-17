Где дешевле сгущёнка The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Где дешевле сгущёнка The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Кокосово-шоколадные шарики Думаю, вы все не раз пробовали такую славную сладость как кокосовые шарики, например в Индии, на Холмах или тематических маркетах. Я много задумывалась о том, что мне, как большому любителю шоколада, очень не хватает его вкуса и запаха. И вот однажды мне и мужчине досталось грамм 200 кокосовой стружки, мы купили сгущенки и отредактировали классический рецепт с учетом своих желаний.