Как приготовить чёрные бургеры во Владивостоке Игорь Шейнфельд и Анна Якель запустили во Владивостоке проект уличной еды Shönkel — с луковыми бургерами, кукурузой с чесночной солью и берёзовым соком навынос. The Village узнал, как это работает.