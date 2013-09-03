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Как приготовить чёрные бургеры во Владивостоке
Как приготовить чёрные бургеры во Владивостоке Игорь Шейнфельд и Анна Якель запустили во Владивостоке проект уличной еды Shönkel — с луковыми бургерами, кукурузой с чесночной солью и берёзовым соком навынос. The Village узнал, как это работает.
Как приготовить чёрные бургеры во Владивостоке

Как приготовить чёрные бургеры во Владивостоке
Игорь Шейнфельд и Анна Якель запустили во Владивостоке проект уличной еды Shönkel — с луковыми бургерами, кукурузой с чесночной солью и берёзовым соком навынос. The Village узнал, как это работает.