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Новая география
Как приготовить чёрные бургеры во Владивостоке
Игорь Шейнфельд и Анна Якель запустили во Владивостоке проект уличной еды Shönkel — с луковыми бургерами, кукурузой с чесночной солью и берёзовым соком навынос. The Village узнал, как это работает.
Новая география
Как приготовить чёрные бургеры во Владивостоке
Игорь Шейнфельд и Анна Якель запустили во Владивостоке проект уличной еды Shönkel — с луковыми бургерами, кукурузой с чесночной солью и берёзовым соком навынос. The Village узнал, как это работает.
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