16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах
Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах The Village выяснил, в каких московских отелях Библию по умолчанию кладут в номера.
Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах

Эксперимент The Village: В каких отелях Москвы есть Библия в номерах
The Village выяснил, в каких московских отелях Библию по умолчанию кладут в номера.