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Где моя большая ложка? Можно подумать, что невыскребаемые остатки еды в разнообразных банках являются главной проблемой в жизни среднестатистического дизайнера.

Где моя большая ложка?
Можно подумать, что невыскребаемые остатки еды в разнообразных банках являются главной проблемой в жизни среднестатистического дизайнера.