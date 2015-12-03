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Выходные в городе
Фестиваль немецкого кино, концерты Lust for Youth и IAMX, а также ещё 11 событий
Выставка эскизов советских мультфильмов и новый фестиваль лейбла Motherland — среди заметных событий выходных
Выходные в городе
Фестиваль немецкого кино, концерты Lust for Youth и IAMX, а также ещё 11 событий
Выставка эскизов советских мультфильмов и новый фестиваль лейбла Motherland — среди заметных событий выходных