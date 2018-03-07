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В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мир
Кинопремьеры
В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мирАлиса Таёжная — об удачном фильме Шона Бэйкера, который наконец выходит в прокат
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В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мир
Кинопремьеры

В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мир Алиса Таёжная — об удачном фильме Шона Бэйкера, который наконец выходит в прокат