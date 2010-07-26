ГИБДД хочет переодеть сотрудников в шорты Московское ГИБДД хочет переодеть работающих на дорогах сотрудников в шорты, сообщает 26 июля РИА Новости. Однако такая форма пока не предусмотрена, посетовала представитель отдела безопасности движения Управления ГИБДД по Московской области Светлана Ланда.