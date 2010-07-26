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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Не только велосипедки: 20 идеальных шорт на лето
Не только велосипедки: 20 идеальных шорт на лето Самых разных фасонов и цветов
Не только велосипедки: 20 идеальных шорт на лето

Не только велосипедки: 20 идеальных шорт на лето
Самых разных фасонов и цветов

Вещи недели: 10 ярких шорт
Вещи недели: 10 ярких шорт The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал десять ярких шорт разных марок — H&M, Topshop, Whyred, Acne и других.
Вещи недели: 10 ярких шорт

Вещи недели: 10 ярких шорт
The Village прошёлся по московским магазинам и выбрал десять ярких шорт разных марок — H&M, Topshop, Whyred, Acne и других.

ГИБДД хочет переодеть сотрудников в шорты
ГИБДД хочет переодеть сотрудников в шорты Московское ГИБДД хочет переодеть работающих на дорогах сотрудников в шорты, сообщает 26 июля РИА Новости. Однако такая форма пока не предусмотрена, посетовала представитель отдела безопасности движения Управления ГИБДД по Московской области Светлана Ланда.
ГИБДД хочет переодеть сотрудников в шорты

ГИБДД хочет переодеть сотрудников в шорты
Московское ГИБДД хочет переодеть работающих на дорогах сотрудников в шорты, сообщает 26 июля РИА Новости. Однако такая форма пока не предусмотрена, посетовала представитель отдела безопасности движения Управления ГИБДД по Московской области Светлана Ланда.