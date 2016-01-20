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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Можно ли поправлять человека, который неправильно произносит слова?
Можно ли поправлять человека, который неправильно произносит слова? The Village узнал мнение специалиста по этике и доцента кафедры стилистики факультета журналистики МГУ
Можно ли поправлять человека, который неправильно произносит слова?

Можно ли поправлять человека, который неправильно произносит слова?
The Village узнал мнение специалиста по этике и доцента кафедры стилистики факультета журналистики МГУ