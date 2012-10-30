Реакция
Как отреагировали на антикоррупционные митинги в соцсетяхШутки и замечания об антикоррупционных акциях протеста 26 марта
Реакция
Как отреагировали на антикоррупционные митинги в соцсетях Шутки и замечания об антикоррупционных акциях протеста 26 марта
Рецепты шефов
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешокThe Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Рецепты шефов
Обмани меня: Как сделать из паштета помидор, а из творога — гребешок The Village попросил московских шеф-поваров рассказать, как приготовить блюда, которые на самом деле не являются тем, чем кажутся
Есть вопрос
Есть вопрос: «Кто придумывает шутки официантам „Двух палочек“?»Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи.
Есть вопрос