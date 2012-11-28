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Планы на зиму: 28 новых фильмов
Weekend
Планы на зиму: 28 новых фильмовВозвращение звёзд прошлого, фестивальные хиты и претенденты на «Оскар 2013» — в обзоре весомых новинок зимнего кинопроката.
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Планы на зиму: 28 новых фильмов
Weekend

Планы на зиму: 28 новых фильмов Возвращение звёзд прошлого, фестивальные хиты и претенденты на «Оскар 2013» — в обзоре весомых новинок зимнего кинопроката.