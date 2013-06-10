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В Петербурге власти решили создать швейный коворкинг Он откроется в 2016 году
Истории
На игле: Где шьют русские дизайнерыH&F разобрался в невидимой cтатистике лёгкой промышленности России и выяснил, почему на её благо трудятся сотни тысяч людей, но сделать русский H&M или Chanel пока не могут.
Истории
На игле: Где шьют русские дизайнеры H&F разобрался в невидимой cтатистике лёгкой промышленности России и выяснил, почему на её благо трудятся сотни тысяч людей, но сделать русский H&M или Chanel пока не могут.
Свое место
MuseLab: Как брейк-дансер из Вологды открыл швейную фабрикуРоман Москаленко бросил на родине два успешных бизнеса, перебрался в Москву и через пять лет создал цех пошива одежды с оборотом 600 000 рублей в месяц.
Свое место