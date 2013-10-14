Что творит Россия: 16 отечественных продуктов, которыми можно гордиться Собрание материальных объектов, неординарных начинаний и художественных проектов со всей страны
Что творит Россия: 16 отечественных продуктов, которыми можно гордиться Собрание материальных объектов, неординарных начинаний и художественных проектов со всей страны
Как создать карту Сибири Красноярские журналисты придумали проект «Сибирь и точка» — альтернативный путеводитель по небольшим городам, горным перевалам и заповедникам. The Village узнал, почему Россия должна знать Сибирь.