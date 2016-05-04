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Сколько россиян не понимают задачи нацгвардии

Половина россиян поддерживают создание нацгвардии

Сколько россиян не понимают задачи нацгвардии
Половина россиян поддерживают создание нацгвардии