22 фильма лета Терри Гиллиам и Роберт Родригес, Джонни Депп и Скарлетт Йоханссон, Мэрил Стрип и Кира Найтли, Ченнинг Татум и Нил Патрик Харрис летом 2014-го
22 фильма лета Терри Гиллиам и Роберт Родригес, Джонни Депп и Скарлетт Йоханссон, Мэрил Стрип и Кира Найтли, Ченнинг Татум и Нил Патрик Харрис летом 2014-го
Планы на зиму: 30 фильмов Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
Планы на зиму: 30 фильмов Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
Цитата дня: Коммунисты Петербурга — о выставке Сталлоне в Русском музее
Цитата дня. Политическая партия «Коммунисты России» требует отменить выставку живописи Сильвестра Сталлоне в «Русском музее», называя актёра «американским оккупантом, садистом и русофобом».
Цитата дня: Коммунисты Петербурга — о выставке Сталлоне в Русском музее Цитата дня. Политическая партия «Коммунисты России» требует отменить выставку живописи Сильвестра Сталлоне в «Русском музее», называя актёра «американским оккупантом, садистом и русофобом».
В Русском музее выставят работы Сильвестра Сталлоне
В Михайловском замке выставят картины актёра Сильвестра Сталлоне. Открытие экспозиции назначено на 27 октября.