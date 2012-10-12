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10 самых смешных костюмов с AVA Expo
Люди в городе
10 самых смешных костюмов с AVA ExpoThe Village посетил очередной российский фестиваль популярной культуры и познакомился с обладателями самых смешных, забавных и нелепых костюмов
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10 самых смешных костюмов с AVA Expo
Люди в городе

10 самых смешных костюмов с AVA Expo The Village посетил очередной российский фестиваль популярной культуры и познакомился с обладателями самых смешных, забавных и нелепых костюмов

Рестораны

На Пятницкой откроется кафе из «Симпсонов»

В Москве открывается первая закусочная американской сети Moe's, названной в честь бара «У Мо» из «Симпсонов».

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Рестораны

На Пятницкой откроется кафе из «Симпсонов» В Москве открывается первая закусочная американской сети Moe's, названной в честь бара «У Мо» из «Симпсонов».