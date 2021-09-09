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Планы на сезон
9 сентября 2021

Научно-популярный лекторий в «Синаре»

24 мая 2021

Салон «Вино, я люблю тебя!»

22 апреля 2021

В «Синара Центре» пройдет лекция о правовой ответственности в интернете