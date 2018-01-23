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Новости

На набережной канала Грибоедова открыли новое арт-пространство

Проект запустил театр «Синий Сарафан»

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Новости

На набережной канала Грибоедова открыли новое арт-пространство Проект запустил театр «Синий Сарафан»