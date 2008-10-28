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Ситжес – центр нетрадиционных развлечений Ситжес – один из самых красивых курортных городов Каталунии.

Ситжес – центр нетрадиционных развлечений
Ситжес – один из самых красивых курортных городов Каталунии.