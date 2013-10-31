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Рестораны
Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан»
The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске — легендарный московский ресторан японской кухни «Сумосан».
Рестораны
Первые лица: Как подбирают официантов в «Сумосан»
The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске — легендарный московский ресторан японской кухни «Сумосан».
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