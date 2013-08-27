Тест-драйв: Как работает Skype-кабина на станции Выхино Александр Уржанов дозвонился в редакцию The Village из бесплатной Skype-кабины, которую на минувшей неделе установили на станции Выхино, а заодно рассказал о других изменениях в этом районе.
Тест-драйв: Как работает Skype-кабина на станции Выхино Александр Уржанов дозвонился в редакцию The Village из бесплатной Skype-кабины, которую на минувшей неделе установили на станции Выхино, а заодно рассказал о других изменениях в этом районе.
В Выхине установят Skype-кабину
Пассажирам пригородной станции Выхино предложат бесплатно поговорить по Skype.