Откуда суши-бары берут палочки? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Откуда суши-бары берут палочки? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Как устроить себе сладкую жизнь Я очень люблю сладкую вату! Особенно я стала ее любить после нововведения в мире сладких ват – при покупке оной в московском зоопарке влажные салфетки дают в подарок!