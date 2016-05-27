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Спецпроекты
Как проходят съемки российских сериалов
Давид Кочаров, режиссёр финального сезона сериала «Сладкая жизнь», рассказал, станут ли российские сериалы когда-нибудь популярны
Спецпроекты
Как проходят съемки российских сериалов
Давид Кочаров, режиссёр финального сезона сериала «Сладкая жизнь», рассказал, станут ли российские сериалы когда-нибудь популярны
Выходные в городе
Beat Film Festival, летний сезон в «НИИ» и третий сезон «Сладкой жизни»
События, сериалы, книги и музыка на выходные
Выходные в городе
Beat Film Festival, летний сезон в «НИИ» и третий сезон «Сладкой жизни»
События, сериалы, книги и музыка на выходные