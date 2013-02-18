Личный опыт
Зачем открывать IT-коворкинг в КрымуПродюсер IT-коворкинга «Слобода» в Севастополе рассказал The Village об особенностях нового бизнеса в Крыму и перспективах российской Кремниевой долины
Личный опыт
Зачем открывать IT-коворкинг в Крыму Продюсер IT-коворкинга «Слобода» в Севастополе рассказал The Village об особенностях нового бизнеса в Крыму и перспективах российской Кремниевой долины
Hopes & Fears
Принципы Веры Кирюниной («Слобода»)Основательница самой успешной локальной газеты в России рассказывает о своих подходах к медиа, бизнесу, успеху и людям.
Hopes & Fears