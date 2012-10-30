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Общественные пространства

В Московском зоопарке закрыли несколько павильонов

На ремонт закрыты жирафник, вольеры с человекообразными обезьянами, «Дом птиц» и некоторые другие павильоны

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Общественные пространства

В Московском зоопарке закрыли несколько павильонов На ремонт закрыты жирафник, вольеры с человекообразными обезьянами, «Дом птиц» и некоторые другие павильоны

Город

В Московском зоопарке вновь открылся слоновник

Сейчас в слоновнике живут три слона — Киприда, Пипита и Памир

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Город

В Московском зоопарке вновь открылся слоновник Сейчас в слоновнике живут три слона — Киприда, Пипита и Памир

Общественные пространства

В Московском зоопарке появится Театр механических зверей

Власти поделились планами реконструкции Московского зоопарка.

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Общественные пространства

В Московском зоопарке появится Театр механических зверей Власти поделились планами реконструкции Московского зоопарка.