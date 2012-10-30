Общественные пространства
В Московском зоопарке закрыли несколько павильонов
На ремонт закрыты жирафник, вольеры с человекообразными обезьянами, «Дом птиц» и некоторые другие павильоны
Общественные пространства
В Московском зоопарке закрыли несколько павильонов На ремонт закрыты жирафник, вольеры с человекообразными обезьянами, «Дом птиц» и некоторые другие павильоны
Город
В Московском зоопарке вновь открылся слоновник
Сейчас в слоновнике живут три слона — Киприда, Пипита и Памир
Город
В Московском зоопарке вновь открылся слоновник Сейчас в слоновнике живут три слона — Киприда, Пипита и Памир
Общественные пространства
В Московском зоопарке появится Театр механических зверей
Власти поделились планами реконструкции Московского зоопарка.
Общественные пространства