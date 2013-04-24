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Общее место: 15 лучших коворкингов Москвы и Петербурга
Hopes & Fears
Общее место: 15 лучших коворкингов Москвы и ПетербургаH&F cоставил первый рейтинг заведений двух столиц, где предприниматель может комфортно и эффективно поработать в окружении коллег.
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Общее место: 15 лучших коворкингов Москвы и Петербурга
Hopes & Fears

Общее место: 15 лучших коворкингов Москвы и Петербурга H&F cоставил первый рейтинг заведений двух столиц, где предприниматель может комфортно и эффективно поработать в окружении коллег.