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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности

Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности The Village поговорил с людьми, которые отказались от привычной работы и начали всё с нуля

Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности

Вон из профессии: Пятеро москвичей — о кардинальной смене сферы деятельности
The Village поговорил с людьми, которые отказались от привычной работы и начали всё с нуля