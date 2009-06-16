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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Якисоба с мидиями и сладким перцем
Якисоба с мидиями и сладким перцем Блюдо, само-собой, с азиатским акцентом, сымпровизировано мной как-то раз и с тех пор является одним из любимых обедов-ужинов.
Якисоба с мидиями и сладким перцем

Якисоба с мидиями и сладким перцем
Блюдо, само-собой, с азиатским акцентом, сымпровизировано мной как-то раз и с тех пор является одним из любимых обедов-ужинов.